Een bijzonder huis in een schitterende omgeving

Een adembenemende omgeving geeft ieder huis al iets extra’s. En als het huis zelf dan ook nog eens de moeite waard is, dan is het plaatje natuurlijk helemaal compleet. We nemen je dan ook graag mee naar zo’n ideale combinatie. Argentinië en Brazilië zijn al heel wat keren voorbij gekomen, maar deze keer staat een ander Zuid-Amerikaans land centraal: Colombia. We gaan kijken bij een woning die een prachtig vakantiehuis zou kunnen zijn. Eenmaal binnen zie je een aantal schitterende slaapkamers. Reis in gedachten mee om dit project van de architecten van Kulib Lab uitgebreid te bekijken. Hetzelfde ontwerp is in een aantal varianten toegepast in dezelfde omgeving, je ziet er een paar verschillende uitvoeringen van.