Zo schilder je als een professional!

Het schilderen van de muren in huis is een van die klusjes die de meeste van ons graag zelf willen doen. Dat is niet zo gek, want het lijkt tenslotte een vrij eenvoudige taak. Maar als je een professionele afwerking wilt, is het nog niet zo makkelijk als je denkt. De sleutel tot succes is je voorbereiding en het correct gebruik van de juiste benodigdheden, zodat de verf zich goed aan de muur hecht en je kunt genieten van een mooie gladde afwerking.

In dit Ideabook geven we je 5 tips waardoor er tijdens het schilderen van de muren in huis niets meer mis kan gaan. We vertellen je meer over de spullen die je tijdens het schilderen altijd bij de hand moet hebben en gaan in op de juiste schildertechniek. Ook besteden we speciale aandacht aan het schilderen van het plafond, iets wat veel mensen toch nog knap lastig vinden.