Hedendaags familiehuis gevuld met kunst en wetenschap

Tegenwoordig houden we van een strak interieur, maar als het op de exterieur van een woning aankomt is het niet anders. Dan houden veel mensen van een strakke op de geometrie geïnspireerde look die we ook zien in vele stromingen in de architectuur van de twintigste eeuw. Dit hedendaagse familiehuis straalt een duidelijke orde uit, maar de ingang bevindt zich in een verlaagd gedeelte, waardoor het gebouw toch benaderbaar overkomt. Vaak beschrijven we architectuur zoals we personen ook zouden beschrijven: vriendelijk, uitnodigend, praktisch etc. Deze manier van denken inspireert architecten om gebouwen te ontwerpen die niet alleen functioneel zijn, maar ook comfortabel en dus aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. Dit laatste is in dit huis zeker gerealiseerd.