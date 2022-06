Een paradijselijk terras dat ooit heel rommelig was

Vandaag bewijzen wij je dat er altijd een transformatie mogelijk is, het maakt dan niet uit hoe deplorabel de staat van een woning of buitenruimte is: waar een wil is, is een weg! Vandaag gaan we een van de meest populaire gebieden behorende bij een woning opknappen: het dakterras. Zeker in de grote stad is dit stukje buitenruimte geen overbodige luxe. Vandaag nemen we je mee naar een van de mooiste en gezelligste steden van Europa: het altijd bruisende Barcelona. Hier gaan we je laten zien hoe een rommelig en nauwelijks gebruikt dakterras (het laatste had veel met de conditie te maken) een gloednieuwe look kreeg. Ben je klaar voor een beetje Spaans temperament? Kijk dan snel met ons mee.