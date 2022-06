Een woning met een unieke stijl

De eerste indruk is altijd belangrijk, dat weten we allemaal. De ingang van deze woning weet ons direct in zijn greep te krijgen. Deze woning is modern en minimalistisch met een eigentijdse look. We denken dat collega´s en vrienden van de bewoners zeker onder de indruk zullen zijn. Het valt op dat de ingang mooi weggewerkt is in de gevel, terwijl de garage deur een kunstige vormgeving heeft. Let ook even op de spotjes boven de deur van de garage. Wat een sfeer! Op dit moment zijn we er benieuwd geworden hoe de woning er van binnen uitziet. Bij aankomst waren we direct gecharmeerd van de mooie entree. Het huis licht op een helling waardoor het zeer mooi uitkomt in de omgeving. Niet voor niets wordt dit huis gezien als een van de mooiste in de streek. We gaan snel verder kijken.