De schitterende transformatie van een keuken

Wat vanuit deze hoek in de kamer opvalt is de openheid die nu in de kamer heerst. In deze inrichting is de verlichting zeer belangrijk: we zien de creatieve hanglampen in de hoek en de spotjes in het plafond van de keuken. Al je kookboeken heb je bij de hand en deze zorgen direct voor een gezellige sfeer. Let ook even op het sfeervolle krukje met de plantjes, een eenvoudig idee dat leuk landelijk oogt.