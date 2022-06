De grootse verbouwing van een klein huis

Het was tijd voor een upgrade! We zijn erg onder de indruk van de resultaten. De oude muur is gewoon in tact gebleven en zo ook de sfeer, hoewel deze wel een beetje gemoderniseerd is. Zo is de muur schoongemaakt en heeft een witte kleur gekregen, ook de poort is veranderd; een nieuwe houtendeur bepaald nu het beeld. De muur heeft nu een houten verhoging gekregen die voor een mooi evenwicht zorgt tussen de witte stenen muur en het hout.