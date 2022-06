Bang voor krassen? 6 aanrechtbladen en hun krasbestendigheid

Cement is natuurlijk super hip en daarmee een veelgevraagde optie als aanrechtblad. De industriële look past helemaal in de laatste trends en in combinatie met een gietvloer en de kale peertjes die we ook hier op de foto zien, zet je makkelijk een mooi eclectisch geheel neer. Cement als aanrechtblad is daarbij een mooie optie die wel even wat aandacht vraagt. Al was het maar omdat cement een super zwaar materiaal is dat bij plaatsing best nog wat voeten in de aarde kan hebben. Behalve de praktische factoren in de plaatsing, zien we dat cement wanneer het niet goed geprepareerd is kwetsbaarder is dan je zou denken. Het is dan ook van belang om het cement goed te 'sealen' voor je er in de keuken op aan de slag gaat. Doe je dit niet dan is de kans groot dat het materiaal zijn kleur verliest.