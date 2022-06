De verbouwing van een grachtenpand te Amsterdam

We nemen je mee naar de stad van de vrijheid, namelijk het altijd bruisende Amsterdam. Daar is een gemeentelijk monument compleet verbouwd en gerenoveerd. Dit was een bijzondere onderneming want er bestonden geen tekeningen meer van het oude gebouw. BALD Architecture naam de taak op zich en met goed gevolg! De architecten wisten drie luxe appartementen te realiseren. Door een nauwkeurig onderzoek van het pand (opmeten, technische tekeningen maken) ontstond er een duidelijk beeld en daar aangekoppeld een gedetailleerd bouwplan. In samenspraak met de eigenaar is er een ideale indeling opgesteld. Dit pand bevindt zich in het centrum van Amsterdam en heeft als monument een unieke uitstraling. Nu alle werkzaamheden afgerond zijn, hebben de eigenaars een luxe woning tot hun beschikking van maar liefst 100m2. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan met ons mee voor een wandeling door het huis!