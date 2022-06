Moderne kasten en dressoirs

Ben je op zoek naar een groot dressoir? En dan bedoel je ook echt groot? Dan hebben we hier het perfecte exemplaar: dit dressoir is namelijk ruim 5 meter lang! Dit natuurlijke gevaarte is ontworpen door uniic, dat zich al meerdere jaren gespecialiseerd heeft in het vervaardigen van individuele meubelstukken uit massief hout. Uit de complete stam van een uitgegroeide boom in de omgeving van Berlijn is na handwerk op maat een kunststuk in eigen regie gezaagd, getransporteerd, gedroogd en met veel liefde tot in detail bewerkt. Bijzonder mooi is het oppervlak van het hout waarvan de natuurlijke structuur van de boom zichtbaar gebleven is en dat ervoor zorgt dat ieder meubelstuk uniek is. Naast de afwerking in het originele hout is er ook de mogelijkheid het oppervlak te bekleden met epoxyhars en andere materialen zoals beton. Zo ontstaan absoluut hoogwaardige producten die emotionele waarde hebben zowel voor de ontwerper als voor de uiteindelijke eigenaar.