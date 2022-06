Gigantische villa met eigentijdse looks

De kamer en de keuken lopen in een beweging in elkaar over. Dit feit zorgt voor een gezellige living waarin koken en relaxen echt bij elkaar horen. Hoe leuk is het om met vrienden en familie te genieten van een goed gesprek en lekker eten! In deze sfeervolle, moderne keuken kun je de mooiste gerechten bereiden, al was het maar door de aanwezigheid van hightech keukenapparatuur. Qua verlichting is er ook heel wat te zien, zoals de doorzichtige hanglampjes boven het keukenblok. Het zwart-wit schema geeft deze culinaire ruimte een eigentijdse en rustige look. We hebben in de woonkamer en keuken genoeg daglicht, want dat stroomt met alle gemak door deze living.