Transformatie van een een oude molen.

De landelijke van de mediterrane gebieden staan vol met oude huizen waar niet meer in gewoond wordt of die met de tijd een andere functie gekregen hebben en nu bijvoorbeeld dienst doen als opslagschuur. Dat is goed nieuws, want zo kunnen gepassioneerde mensen vaak goedkoop aan een woning komen, waaraan nog veel moet gebeuren. Met behulp van experts is zo´n upgrade van een oude schuur heel snel gebeurd. Vandaag zien we een woning in de kleine stad Ourense, de oude stenen van het bouwwerk hebben door de eeuwen alleen maar aan charme toegenomen. Gelegen in een spectaculair Catalaans landschap is het de ideale woning voor eigentijdse avonturiers. B + T Architects hebben het eens flink onder handen genomen, waardoor het nu een prachtig huis voor de bewoners geworden is. Zelf zien hoe de verbouwing gegaan is en wat de resultaten daarvan zijn? Kijk dan snel hieronder naar het verslag van de verbouwing.