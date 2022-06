De beste voordeur kiezen

De voordeur, evenals de eventuele voortuin, zijn de eerste dingen die bezoekers van jouw huis zien. De voordeur wordt zelfs voor langere tijd bekeken, nadat er aangebeld is en de gasten wachten tot de deur opengedaan wordt. Al te vaak wordt er bij een verhuizing of verbouwing niet nagedacht over de voordeur tenzij er een structureel probleem mee is. En dat terwijl de inrichting van het huis en de tuin vaak veel aandacht krijgen bij inrichtingen en vernieuwingen. En dat terwijl de eerste indruk van een huis vaak een blijvende indruk is. Daarom is het belangrijk om ook als het gaat om de voordeur na te denken over de indruk die het wekt en de stijl die je ermee uit wilt stralen. Velen van ons zullen in een gehuurd huis of appartement wonen, waar we weinig keus hebben wat betreft voordeur. Maar vele anderen van ons wonen in een eigen huis, waar de voordeur wel geheel onder de eigen verantwoordelijkheid valt. Vooral voor deze categorie huiseigenaren kijken we vandaag naar een aantal voordeur stijlen en laten zien hoe en waaruit er gekozen kan worden.