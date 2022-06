Het gevarieerde ouvre van Lab32 Architecten

In de plaats Horst, te Limburg, troffen we een oude personeelswoning aan die ooit bij de praktijkschool hoorden. Natuurlijk zag die woning er geheel anders uit, een beetje oubollig. Er was een transformatie nodig om het huis weer up-to-date te krijgen. Vanuit een creatieve dialoog die Lab32 Architecten met de eigenaars aanging, ontstond het idee van dat later het moderne, neoneske gebouw werd dat we nu kunnen bewonderen. In de architectuur is er een belangrijke plek weggelegd voor de verhouding tussen de elementen: water en vuur. Het geheime element van deze villa is natuurlijk het licht, want dit is de levenskracht die het pand in de avond tot leven wekt. Overdag vangt het interieur door de grote ramen zeer veel daglicht. Wat een sfeer hangt er dan in de woonkamer! De look van dit gebouw verwachten we in steden als hedendaagse betoverende uitstraling Londen of Berlijn. Het is echte een villa met internationale allure geworden.

Dit was een greep uit het oeuvre van Lab32 Architecten. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

Zoek je prachtige ideeën voor je badkamer? Klik dan hier voor de nodige inspiratie!

Deze professionals helpen je om je droomhuis te realiseren!

Deze moderne loft bevindt zich in een authentiek Engels huis. Kom met ons mee voor een tour door het huis!