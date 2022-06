Designer lampen

Neonlicht staat nog wel het meest bekend om het gebruik in reclame: in vorm of tekst gebogen is deze lichtvorm uitstekend hiervoor geschikt. Maar deze vorm van reclame is relatief kostbaar en tegenwoordig zijn er gunstigere mogelijkheden om hetzelfde doel te bereiken. Daarom hebben designers er steeds meer voor gekozen deze lichtbron voor privédoeleinden in te zetten waar ze als decoratie gebruikt worden. In de de laatste decennia werden de neonlijnen voornamelijk op een zelfde manier in het interieur ingezet als in de reclamewereld: in de vorm van abstracte afbeeldingen of tekst aan de muur of voor het raam. Maar in het voorbeeld van neonlicht dat hier te zien is zijn de eigenschappen van de welbekende smalle lichtbuizen op een heel andere manier gebruikt. Purisme en abstractie leeft hier in de vorm van lichtbogen van verschillende grootte en vorm en zo vult deze lamp de stijlvolle en eenvoudige inrichting aan. Overigens wordt de kleur van neon lichtbuizen bepaald door het type gas waarmee de buizen opgevuld zijn. Zo ontstaat bijvoorbeeld bij koolstofdioxide een blauwachtige kleur en bij neon met toegevoegd kwikzilver een groene tint. We zien hier hoe de geelwitte kleur van het licht zorgt dat deze lamp de perfecte overgang vormt van traditioneel naar modern en zo van dit interieur een eclectische eenheid maakt.

