Strakke Nederlandse bouwkunst zorgt voor inspiratie

Bij dit zijaanzicht komt een geheel andere ontwerp naar voren, de soepele vormen hebben plaatsgemaakt voor een rechttoe-rechtaan vormgeving en ook de kleurstelling van dit ontwerp is anders, want nu is er antraciet aan toegevoegd. We zien de vorm van een letter L op zijn rug en dit geeft natuurlijk een geheel ander look. Zo zien we een grote variatie in de stijl van H.M. Architecten.