Gezellige woning voor jongeren zonder thuis

We zien een alledaags huis met een strakke vormgeving. Precies het type dat we in een hedendaagse wijk verwachten tegen te komen. Het is volledig in zijn omgeving geïntegreerd en heeft een uitnodigende en vriendelijk uitstraling. Omdat het midden in een woonwijk geplant is voel je je als bewonder helemaal opgenomen in het geheel. Dit maakt dat de jongeren zich er goed voelen, want ze draaien als het ware mee in de samenleving. Let even op de speelse stenen waaruit het huis opgetrokken is: echt een aanwinst voor de wijk en een goed voorbeeld van de hedendaagse architectonische stijl.