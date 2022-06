Tien moderne hoekbanken

Ook op deze foto is de bank in een hoek met ramen geplaatst. Hierdoor wordt de schijnbaar beperkte lichtinval in de kamer goed gebruikt. Het zitgedeelte krijg voldoende natuurlijk licht en nodigt uit om er gebruik van te maken. De donkere kleur en geraffineerde afwerking van de moderne bank is volledig in harmonie met de klassiek ogende houten vloer. Het is een tijdloze vereniging van stijlen, waar deze hoekbank een fundamenteel onderdeel van is. Deze bank is door zijn effen kleur daarnaast de ideale schakel tussen het lichte plafond en de donkere vloer. Meer weten over dit van Nederlandse bodem afkomstige interieur? Klik hier voor meer informatie.