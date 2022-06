10 ideeën voor een bakstenen designmuur

Deze muur uit het Mexicaanse Xochimilco van RootStudio is een goed voorbeeld van een eigentijdse toepassing van bakstenen. Bakstenen spelen hier in zekere zin een secundaire rol. De muur zelf is grotendeels uitgevoerd in beton en het beton is ook nog goed te zien in het rasterpatroon dat de bakstenen omgeeft. De bakstenen dienen hier vooral ter decoratie en komen door het betonnen rasterpatroon beter uit de verf. In die zin spelen de bakstenen juist een primaire rol. Iedereen zal als eerste kijken naar het baksteenpatroon. In de volgende voorbeelden besteed ik meer aandacht aan het gebruik van bakstenen muren als decoratief element.