11 fantastische open haarden op een rijtje

De uitvinding van het vuur was natuurlijk een wereldveranderende gebeurtenis in de geschiedenis van de mens. Sinds die tijd heeft de technologische ontwikkeling niet stil gestaan. Een grote invloed had ook de open haard op deze gang der dingen, want daar is uiteindelijk de stoommachine en de industriële revolutie uit voortgekomen. Een groot deel van de charme van de industriële verwarming die onze moderne interieurs siert is toe te schrijven aan het industriële verleden: het stoken van kolen in het pre-elektrische tijd, de koetsen die toen over de keien van de straten reden en het thuis komen in een door kaarsen verlicht interieur, deze aspecten stammen uit een tijd waarin er een zekere eenvoud bestond, in tegenstelling tot de complexiteit die ons tegenwoordig voor veel uitdagingen stelt.

Natuurlijk is de warmte van een open haard of houtkachel ongekend en met geen moderne warmte bron te vergelijken. Daarom ga we je hier onder een aantal bijzondere voorbeelden laten zien, zodat ook jij een sfeer kunt scheppen waarin je ouderwets tot rust kunt komen. Kijk even met ons meer naar de schitterende expositie van de ideeën voor een industriële verwarming. Zo ga je zeker een comfortabele winter te gemoed.