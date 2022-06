De onzichtbare uitbouw van een authentieke woning

Gezellig koken is erg leuk in deze open keuken. Het keukenblok is precies passend bij de sfeer van de open woning. Het valt op dat alle ruimten in elkaar overlopen. Zo ervaar je echt een gevoel van vrijheid. Een mooie, kleurrijke toevoeging aan het interieur is de gele hanglamp, dit is een gewaagd idee dat heel goed uitpakt in deze keuken. De minimalistische stijl (veel wit en een eenvoudige vormgeving) wordt afgewisseld met een muur die bekleed is met tegels. Vooral de houten vloer zorgt voor de nodige warmte in deze culinaire open ruimte.