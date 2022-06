Relaxt leven in een villa

We bezoeken nu de eenvoudig ingerichte woonkamer. In deze woning is de minimalistische stijl te herkennen, vooral de vloer, het plafond en verschillende accessoires zijn er door beïnvloed. Dit laatste is niet geheel verwonderlijk, want Korea is typisch zo´n land waar de minimalistische bouw- en interieurstijl stevig voet aan de grond heeft gekregen. Op de achtergrond zien we keuken: een van de lievelingsplekken van de bewoners. De witte vloer is eenvoudig schoon te houden, wat geen overbodige luxe is in de keuken. Juist in deze ruimten is de sfeer erg belangrijk en een goede sfeer creer je natuurlijk door een gedegen lichtplan (spotjes, staande lampen ect.) en voldoende daglicht. In deze kamers genieten de bewoners extra van hun woning.