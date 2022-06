Een oude boerderij renoveren? Waar moet je op letten en hoe ga je te werk?

We dromen allemaal wel eens van een landelijke boerderij ver weg van de drukte van de stad, omringd door de geur van vers gemaaid gras, vrolijke koeien in de wei en weelderige bloemen. Misschien heb je al een huis op het oog of houd je de websites van makelaars nauwlettend in de gaten.

Veel boerderijen komen leeg te staan omdat boeren vertrekken en hun geluk ergens anders gaan zoeken. Een mooie woonboerderij hoeft dus zeker niet onbetaalbaar te zijn. Houd er echter wel rekening mee dat oud huis kopen en renoveren een behoorlijk project is en veel tijd met zich mee brengt. Bereid je in ieder geval goed voor en ga niet over een dag ijs. Zo voorkom je veel onvoorziene problemen en uitgaven.

In dit Ideabook hebben we een aantal handige tips voor je verzameld en brengen we een stap verder naar het huis van je dromen!