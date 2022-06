Schimmel op je behang. Wat kan je ertegen doen en hoe kom je ervan af?

Schimmel ontstaat op plaatsen waar te veel vocht is. Een te veel aan vocht ontstaat door een te hoge luchtvochtigheid in je huis, condensatie of lekkende leidingen. En vocht is de ideale broedbodem voor schimmels op je muren en je behang. Schimmel vind je vooral in keukens en badkamers. Heb je schimmel in je huis dan moet je er als eerste achter zien te komen waar het overtollige vocht vandaan komt en waarom de muren vochtig zijn. Zodra u de oorzaak van het probleem hebt gevonden kun je het beter oplossen. Misschien heb je ergens een lekkage in huis, ventileer je te weinig of is je huis niet goed geïsoleerd? Ben je geïnteresseerd in een opvallende muur zoals deze? Laat je dan hier inspireren.