Acht tinten geel

We eindigen onze uitvlucht in het rijk van gele mogelijkheden met nog een lamp. Dit keer gaat het om een tafellamp, waarvan de basis een elegante honingtint uitstraalt. Het scherm doet denken aan een flakkerende, hete vlam of gloeiende steen en baadt de hele kamer in mooi, warm licht.

Of het nu een enkel detail of een groot meubelstuk is, probeer eens zo'n geel accent uit in je woonkamer, keuken of zelfs het hele huis, en je zult zien dat de hele ruimte gelijk een stukje zonniger wordt. Of het nu grauw en donker buiten is of niet, met een dot geel vrolijken jij en je huis helemaal op!

