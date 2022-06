Last van mieren? 5 tips om er af te komen!

Mieren in huis kunnen voor veel overlast zorgen. In de tuin kunnen de kleine beestjes niet zo heel veel kwaad, maar in huis zijn ze over het algemeen niet zo heel erg geliefd. Dat is natuurlijk ook niet heel erg vreemd, aangezien niemand er echt op zit te wachten als het in de keuken zwart ziet van de mieren. We kunnen namelijk wel met zekerheid zeggen dat dit de plek is waar de beestjes zich verzamelen. Hier is tenslotte al het lekkers in huis te krijgen. Fruit of andere zoete etenswaren die je op het aanrecht hebt liggen zijn voor de mieren hier niet veilig.

Gelukkig zijn er aantal simpele trucjes die je toe kunt passen om de mieren uit je huis te verdrijven en er uiteindelijk natuurlijk ook voor te zorgen dat ze niet meer terugkomen. In dit Ideabook geven we je 5 slimme tips waarmee je heel gemakkelijk van de mieren in huis kunt afkomen.