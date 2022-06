Nieuw licht voor een donkere woning

Soms is een appartement donker en verlaten, het heeft zijn beste tijd gehad. De keuze is dan eenvoudig: verhuizen of de woning aanpakken. Als de ruimte in de woning afdoende is, is de laatste optie vaak het overwegen waard. Vandaag laten we je zien hoe je een woning een lichte look kan geven. Het huis heeft een interieur waarin we de Scandinavische stijl in herkennen. Het pand heeft een opmerkelijke transformatie doorgemaakt. Kijk met ons mee naar de resultaten!