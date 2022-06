Een aantrekkelijke kleine studio

Aangezien we hier met een studio te maken hebben, is de ruimte die we zien zowel keuken, eetkamer, woonkamer als slaapkamer. Alleen de badkamer is in een zelfstandige ruimte ondergebracht. Om een mooie overgang te creëren tussen de verschillende functies die de ruimte heeft, staat deze bar en tafel centraal. Het verdeelt de ruimte goed in tweeën, maar is ook een hele leuke en gezellige plek om te zitten. Of het nou is voor een ontbijt of een avondmaaltijd, of voor koffie of een borrel, op deze plek schuif je graag aan.