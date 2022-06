Glazen wanden in huis, 6 voorbeelden die je gezien moet hebben

Een belangrijk kenmerk van glas is, we weten dit natuurlijk allemaal, dat het doorschijnend is. We kennen glazen wanden dan ook voornamelijk in de functie van ruiten. Ze laten het licht door en bieden ons een aangename blik op onze omgeving. Maar glazen wanden binnen kunnen exact diezelfde functie vervullen met als bijkomend voordeel dat ze dan wel een afscheiding zijn, maar niet direct 'gesloten' ogen. In dit voorbeeld is er knap gebruik gemaakt van een glazen scheidingswand om slaapkamer van woonkamer te scheiden. Wat we zien is dat de hele woning een uitzonderlijk lichte uitstraling heeft, iets wat zonder deze glazen wand niet gelukt was. Ook zien we hier hoe glazen wanden ideaal zijn om een kleine ruimte toch in verschillende zones in te delen. Heb jij thuis ook niet al teveel ruimte? Kijk eens naar de mogelijkheid om glas te gebruiken om licht en openheid in je interieur te behouden.