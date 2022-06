Modern prefab huis… Verhuis vandaag nog!

Geheel in stijl met de basic looks van de woning is deze slaapkamer vormgegeven in een industriële stijl. De wanden zijn opgetrokken uit beton dat gepolijst is, daarbij zorgen de diverse accessoires in de slaapkamer voor een speelse look. Het dekbedovertrek en de kussenslopen zijn onmiskenbaar verantwoordelijk voor een sterke color boost die geheel op zijn plaats is, want al dat grijs vraagt gewoon om sprekende kleuren! Links treffen we de schuifdeuren die het mogelijk maken om buiten een frisse neus te gaan halen. Rechts boven bij het plafond zien we een raam dat visuele verbinding met de kamer ernaast maakt en er voor zorgt dat het licht door de gehele woning kan schijnen.

We zijn onder de indruk van deze woning! Wil je meer leuke woonideeën zien? Blijf ons dan volgen!

Geen zin in nieuwsgierige buren? Lees dan dit artikel!