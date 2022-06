Feng Shui | Hoe breng ik harmonie in de slaapkamer?

De Chinese uitdrukking “Feng Shui” betekent letterlijk “wind-water” en we kennen het vooral als een vorm van designfilosofie waarmee we onszelf in harmonie met de omgeving willen brengen en zo met de juiste energie in en uit huis leven. Deze filosofie is traditioneel vooral gericht op (landschaps)architectuur in verband met de plaatsing en oriëntatie van gebouwen en vooral ook graven, maar is net zo belangrijk voor ruimten binnen. Je kunt je voorstellen dat harmonie met je omgeving vooral relevant is in een ruimte als de slaapkamer, waar rust, harmonie en sereniteit hard nodig zijn om je lichaam en geest tot rust te brengen.

Hoewel het idee van feng shui voor velen erg mystiek overkomt, onmogelijk door een leek lijkt toe te passen of simpelweg als onzin in de oren klinkt, zullen de tips die wij je hieronder geven opvallend logisch klinken en in sommige gevallen zelfs voor de hand liggend. Een aantal van deze regels zul je waarschijnlijk zelfs intuïtief al toepassen. Maar voor diegenen die graag extra hulp inroepen bij het inrichten van bijvoorbeeld een moeilijke of multifunctionele ruimte is dit ideabook uitstekend geschikt. Voor hen die graag willen weten wat feng shui nu voorstelt, of simpelweg over mooi slaapkamer design lezen is dit artikel ook bedoeld.