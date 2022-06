De 10 mooiste hoekbanken voor buiten

De perfecte tuin. Een definitie die ieder op een andere manier zal interpreteren. Waar de één kiest voor een eenvoudige tuin die niet veel onderhoud vergt, gaat de ander voor een tuin met een bonte mix aan bloemen, planten en bomen. Waar we het allemaal wél over eens zijn is dat we moeten kunnen genieten van onze tuin of buitenruimte. Van het eerste voorjaarszonnetje, van mijmeren op warme zomeravonden en als het even kan zelfs van de winterzon op een mooie dag. Waar? Heerlijk vanuit je eigen lounge hoek. Een plek die de laatste jaren steeds vaker ingericht wordt met een mooie hoekbank. En ondanks dat de herfst zijn intrede al weer bijna doet, houden wij de zomer nog graag even vast. Al is het alleen al om weer nieuwe inspiratie op te doen voor volgend jaar. De tien mooiste hoekbanken voor buiten.