Brutalistische architectuur

In navolging van het ideabook over “Dé 6 bouwstijlen uit de 20e en 21e eeuw” willen we nu kijken naar een heel bijzondere architectuurstijl dat als deel van het modernisme vooral populair was gedurende de jaren '50 tot '70. Deze stijl heeft een grote invloed gehad op hedendaags design en maakt karakteristiek gebruik van donkere, ruwe materialen (vooral beton), staal en glas. Het 'brutalisme' ontstond na de tweede wereldoorlog toen steden, vooral in Groot Brittannië en Duitsland, in hoog tempo en goedkoop opnieuw opgebouwd moesten worden. Het woord is niet afgeleid van 'brutaal' of het Engelse 'brutal', maar van de Franse term 'bréton brut' dat 'ruw beton' betekent. Brutalisme is altijd veel bekritiseerd geweest, en wordt koud en zielloos genoemd terwijl anderen deze stijl zien als noodzakelijk voor die tijd en deel van de logische opeenvolging binnen de architectuur. Alhoewel het brutalisme bijna compleet van het toneel verdwenen was in de jaren '80 zien we in meer recente architectuur weer een opkomst van brutalistische elementen. Of je nu een fan bent van deze stijl of niet, het zal de komende jaren zeker een grote rol spelen in veel stedelijk design. Hier laten we je zien wat het brutalisme nu eigenlijk aantrekkelijk maakt.