Verf je stenen muur, zes trendy tips

Het is een grote trend in interieurland: stenen muren in huis. Hoe ruwer de uitstraling, hoe beter. We zien bijvoorbeeld veel bakstenen muren terug waarvan de rode gloed van de stenen het interieur een industriële uitstraling geeft. Ook strakke stenen muren zien we vaak en voor de liefhebbers van een meer natuurlijke uitstraling zijn de muren opgebouwd uit natuursteen een mooie optie. Dat deze muren in eerste instantie opgeleverd worden in hun 'natuurlijke' kleur is een gegeven. En soms is dat ook de mooiste optie met exact de look waar je naar op zoek bent. Maar wat als je toch een andere kleur wilt, of uitgekeken bent op je stenen muren? Dan is verven een mooie optie. En makkelijk bovendien! Wij nemen je mee in de wondere wereld van het verven van stenen muren. Met zes makkelijke tips nemen wij je aan de hand om te komen tot een perfect geverfde muur.