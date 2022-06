Je eigen Italiaanse tuin, mediterraanse schoonheid in de achteruin

Hierboven haalden we al even de aanwezigheid van water in de Italiaanse tuin aan. Het is een statige aanwezigheid, heel anders dan in de ook zo trendy 'natuurtuinen' waarin rustige beekjes hun weg vinden. In de Italiaanse tuin zorgt het water voor hoogte en beweging. Een enkele fontein die hierbij in een middelgrote tot grote vijver staat is een standaard uitvoering. Behalve het water zien we in dit soort Italiaanse fonteinen ook vaak kunst terug. Een waterspuwende vis, een standbeeld van een vrouw met een kruik of een anderszins aan water gekoppelde afbeelding zien we hier vaak opduiken. Meer gebaseerd op de vertellingen van de Romeinen zijn de afbeeldingen van Triton of andere waterwezens. In de hedendaagse Italiaanse tuinen is het water vaak wat 'natuurlijker' aanwezig, en toch blijft water onmisbaar in een eigen interpretatie!