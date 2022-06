Muurmode | Grafisch design aan de muur

Bij het inrichten van een huis, appartement of zelfs een enkele kamer is één van de vragen die als eerste in je opkomt: wat doe ik met de muren? Deze vraag strijdt vaak met de vloer om de eerste plaats, maar het is ons duidelijk dat de bekleding van de muur de sfeer kan maken of breken. Meestal bedenken we eerst welk materiaal we aan willen brengen: behang, verf, hout etc. waarna we pas bedenken of en wat voor decoratie we eraan toe willen voegen. De muurdecoratie komt vaak zelfs pas aan het eind van het inrichtingsproces en passen we zo goed en zo kwaad als het kan tussen de meubels en in de stijl van de kamer in plaats van na te denken over muurmode. Maar wat als je deze twee elementen nu samenvoegt tot één designkeuze? Niet alleen bespaar je hiermee twee stappen in de klus, maar bied je jezelf ook gelijk de gelegenheid ideeën te overwegen die je eerder niet zag. Bijvoorbeeld om trendy decoratie direct op de muur aan te brengen met een origineel behang of een grafische afbeelding. Hoe breed , bijzonder en modieus de mogelijkheden kunnen zijn zie je bij de originele producten van homify's professionals hieronder.