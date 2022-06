Vliesbehang van Muurmode | Je mooiste foto's aan de muur

Posters bedrukt met onze foto's of professionele afbeeldingen kennen we al een poos, net als grote canvas afdrukken van onze favoriete portret- en vakantiefoto's. Zo hebben we onze mooiste persoonlijke en onpersoonlijke herinneringen en afbeeldingen al in huis gehaald. Dus waarom vliesbehang? Wat maakt deze optie nieuw en uniek? Muurmode vertelt het ons: vliesbehang is een nieuwe, sterke en scheurvaste variant op het bekende behang, waarop afbeeldingen of foto's bedrukt worden om zo aan je eigen muur grote kunst in huis te kunnen halen. Of het nu de prachtige professionele foto's op de site zijn, of zelfgemaakte vakantiefoto's en portretten: allemaal kunnen ze op dit speciale behang gedrukt worden en mode voor jouw muur worden. Een groot voordeel van dit vliesbehang is dat het zelfs met een vochtig doek afgenomen kan worden en zo altijd mooi en schoon blijft zonder dat de afbeelding aangetast wordt. Zo bespaar je jezelf ook het werk van het afstoffen van fotolijsten en doekranden terwijl er bij het installeren geen enkel boorgaatje bij komt kijken. Plak de individuele behangstroken, op maat afgedrukt, eenvoudigweg op de muur en klaar is je unieke fotogalerij!