De 10 mooiste droomhuizen – Deel 2

In dit ideabook gaan we verder met onze lijst van de 10 mooiste huizen van onze dromen. In deel 1 presenteerden we architectuur van over de hele wereld en bezochten we Afrika, Azië, Zuid-Amerika en de Middellandse zee. We hebben vooral van beelden van woningen kunnen genieten die in warme klimaten liggen, alhoewel velen van ons er alleen maar van kunnen dromen naar warmere oorden te verhuizen. Maar, dromen zijn altijd beter dan de koude grijze werkelijkheid toch? Nou, vandaag laten we naast een aantal dromen van huizen in warme oorden ook huizen zien die juist in koude, winterse klimaten tot hun recht komen. Dit ideabook laat dan ook een enorme variatie zien aan stijlen, locaties en temperaturen in deze laatste 5 top huizen van onze collectie. We hopen dat deze huizen je zullen inspireren je dromen te vinden en te volgen!