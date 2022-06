Top 5 van de week: kleur, schuttingen en een spectaculaire Voor & Na

De maand mei is meteen goed begonnen: flink wat zonnestralen en natuurlijk een feestelijke Bevrijdingsdag. Misschien zorgen de zonnestralen wel voor kriebels en is het daarom de hoogste tijd voor de verkoop van je huis? Of misschien is je woning gewoon toe aan een nieuwe look en volstaat een flinke lik verf? Hoe dan ook het populairste artikel gaat over dit onderwerp en is ter inspiratie al erg leuk om te lezen! De woningtransformatie van deze week was weer geweldig, maar ook het inspirerende artikel met 10 schuttingen was top.

Lees snel verder over deze en andere onderwerpen en blijf op de hoogte van alles dat met wonen en lifestyle te maken heeft!