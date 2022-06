Een appartement zoeken via internet, de 7 insider tips die niemand je vertelt

Een andere vraag die wij je aanraden op je lijstje te zetten is de volgende: hoe zit het met het lawaai hier in de buurt? Vooral wanneer je niet heel bekend bent in een stad is het lastig inschatten in welke buurt je terechtkomt. Misschien zit er een school in de buurt en ben jij juist zo blij met die flexibele baan waarbij je lekker thuis mag werken (geen goede match), of misschien zit je wel midden in het uitgaangsgebied en ben jij juist zo gehecht aan je rustige avondjes op de bank. Op internet is veel te vinden over de verschillende wijken in een stad, vaar dus niet blind op wat de verhuurder je vertelt. Deze heeft natuurlijk ook baat bij een zo goed mogelijke representatie van de locatie. Doe ten slotte voor of na je bezichtiging nog even een rondje door de wijk. Voelt het prettig voor je om daar te lopen?