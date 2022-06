Een houten huis bouwen doe je zo

Hout is natuurlijk brandgevoelig. Toch is het niet eenvoudig een houten chalet aan te steken en vertraagt de houten constructie de brand ook. Ook al is het onderhoud in vergelijking met een reguliere woning niet veel groter, toch is er onderhoud van het hout nodig eens in de zoveel tijd. Indien er met een reguliere houtsoort wordt gewerkt dan dient deze eenmaal in vijf tot zeven jaar opnieuw gebeitst te worden. Een laatste nadeel is de gevoeligheid van hout. Het werkt en wordt beinvloed door vocht. Ook kan hout worden aangetast door schimmels of insecten.