Voordelig en ecologisch bouwen met stro

We zien steeds vaker dat huizen worden gebouwd van allerlei natuurlijke, nieuwe materialen. Stro is daar één van. Voor de warmte ging men vroeger al op de hooizolder slapen. Stro is natuurlijk een heerlijk warm materiaal. Met de balen stro kun je uitstekend geïsoleerde muren of een dak bouwen. Bovendien kun je er niet alleen mee bouwen. Het is ook zeer geschikt als isolatiemateriaal met zeer hoge isolatiewaardes. De balen stro blijven vaak over bij boeren waardoor er ook vrij gemakkelijk aan te komen is tegen een aantrekkelijke prijs. Een uitstekende optie dus als bouwmateriaal.

Maar hoe bouw je nu precies zo'n huis van stro? Wat komt er bij kijken en wat zijn de voor- en nadelen? Lees het mee in dit artikel.