Een betonnen huis met veel natuurlijke invloeden

Mexico kennen we van prachtige vakantieoorden, en ook van drugskartels. Maar in Mexico vinden we ook geweldige architectuur, en daar is dit fijne stulpje een heel goed voorbeeld van. De architectenvan Root Studio hebben een hele interessante combinatie tussen heel veel beton en de nodige natuurlijke elementen gecreeerd. Het resultaat is dit fantastische huis, dus laten we snel gaan kijken.