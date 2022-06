Luxe en veelzijdig familiehuis

Door het hele huis is gekozen om zo min mogelijk muren en scheidingswanden te plaatsen. En dat is een goeie keuze geweest. Hierdoor is het huis heel erg open en ruimtelijk. Dat zien we ook hier in de open keuken, waar het effect nog eens wordt versterkt door de grote tuin. De keuken is van alle denkbare luxe voorzien maar blinkt ook weer uit in eenvoud. De combinatie tussen de houten vloer, de strakke witte muren en de moderne zwarte elementen in de keuken werken uitstekend.

