Modern en comfortabel familiehuis

Het huis lijkt van buiten misschien ietwat compact maar beschikt toch over een oppervlak van 216 vierkante meter die verdeeld zijn over een verdieping beneden en een zolder. De architecten hebben ervoor gekozen om de breedte in plaats van de hoogte in te gaan. Qua kleur hebben ze voor rustige tinten gekozen. De lichte natuursteen combineert goed met het brein van het tuinhek en de garagedeur en het antraciet van het dak. Het huis is in een L-vorm opgebouwd, waarbij het gedeelte rechts een grote garage is. Daarin is plek voor twee auto's. Het gehele grondstuk wordt fraai afgeschermd door de houten schutting.