Modern huis met een verrassend warm interieur

Dat de stijl in dit huis consequent wordt doorgevoerd, zien we ook hier in de keuken. We zien wederom strakke witte muren, veel hout voor de nodige warmte en wat strakkere (zwarte) elementen. Zo oogt het rek dat aan het plafond hangt, en de lamp en de zwarte tegels in de keuken een tikje industrieel. Al met al is dit een zeer praktisch ingerichte – want op een klein oppervlak – keuken.