Heerlijk luxe dakterras met whirlpool en fenomenaal uitzicht

En alsof het allemaal niet al fraai genoeg is, zien we hier het uitzicht vanuit de whirlpool: namelijk de azuurblauwe zee en de wolkeloze hemel. En we zien huizen die tegen de heuvel aan zijn gebouwd, zoals dat wel vaker in vakantieoorden en badplaatsen het geval is. Het is niet moeilijk voor te stellen dat je hier lekker nog even kan relaxen na een dagje strand of cultuur snuiven in de stad.