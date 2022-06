Het licht zien: lampen en verlichting

De 'Miffy' (de Duitse naam voor Nijntje) is echt een leuke eyecatcher – en niet alleen voor de babykamer! Deze designlamp is ook heel decoratief voor woonruimten met een jong, modern interieur en met het zachte licht heel goed geschikt als nachtlamp in een donkere kinderkamer. De lamp is van hoogwaardig kunststof gemaakt en staat heel stabiel. Doordat de lichtbron zelf vrij van de kap in het midden van de lamp is aangebracht wordt Nijntje zelf niet heet terwijl ze zo een mooi, zacht licht uitstraalt.

Met ieder van deze lampen haal je een kunststukje in huis dat je kamer prachtig verlicht; met patronen en schaduwen; gericht licht of juist een zacht schijnsel. Maar de lichtfunctie vormt maar een deel van hun aantrekkingskracht: thema, verhaal en design maken deze verlichtingsstukken af en zorgen voor een prachtig individueel element in iedere ruimte.

