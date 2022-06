Huizen van hout

Er is iets magisch aan houten huizen dat ons doet denken aan sprookjes, idylle en natuur om bij weg te dromen. Hout is een van die bijzondere materialen dat met de tijd alleen maar mooier wordt, waardoor de bewoner ieder jaar weer van subtiele veranderingen kan genieten. Het is bijna alsof het huis groeit en langzaam de vorm krijgt waar het voor ontworpen is terwijl het hout aan wijsheid en leeftijd wint. Het meest opvallende karakteristiek van hout is dat iedere plank uniek is: geen twee stukken hout zijn hetzelfde. Maar naast een prachtig aanblik biedt hout als constructiemateriaal nog meer voordelen.

Vandaag kijken we naar een aantal prachtige voorbeelden van gevelbekleding door onze getalenteerde homify professionals.