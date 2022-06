Interieur ideeën voor gang, hal of overloop

In huizen waar zich rond de trap lange gangen uitstrekken kunnen we de hoeken uitstekend gebruiken om nieuwe favoriete zitplaatsen te maken en iedere verdieping een eigen karakter te geven. Wat dacht je bijvoorbeeld van een mooie stoel met bijzettafeltje direct naast het raam? Een hoekje dat er voor gemaakt lijkt op weg naar boven of beneden een kleine pauze te houden en een paar bladzijden te lezen, iemand te bellen of met een kop koffie van de middagzon te genieten.

